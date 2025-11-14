Lilly Wood & The Prick + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Lilly Wood & The Prick + 1ère partie STEREOLUX Nantes mercredi 29 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 20:00 – 23:00
Gratuit : non
Des mélodies pop mêlées à des arrangements electro, une voix blues transportée par des accords folk, depuis 15 ans, 4 albums (le 5ème arrivant début 2026) et un hit international (1 500 000 de singles vendus dans le monde !), le duo nous offre une pop décomplexée, désabusée, mélancolique mais amusée.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/lilly-wood-prick-1ere-partie-29042026-1800