Informations pratiques

Angoulême

Lilovino

18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Le cercle des arômes vous propose en collaboration avec la librairie lilosimages, une soirée littérature illustrée et dégustation. Quatre vins accordés à quatre livres.

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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com

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English :

Le cercle des arômes, in collaboration with the bookshop lilosimages, presents an evening of illustrated literature and wine tasting. Four wines paired with four books.

L’événement Lilovino Angoulême a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême