Lilovino Angoulême
mercredi 30 septembre 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Lilovino
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Le cercle des arômes vous propose en collaboration avec la librairie lilosimages, une soirée littérature illustrée et dégustation. Quatre vins accordés à quatre livres.
.
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le cercle des arômes, in collaboration with the bookshop lilosimages, presents an evening of illustrated literature and wine tasting. Four wines paired with four books.
L’événement Lilovino Angoulême a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Conférence du mercredi Henri Coquand Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 9 septembre 2026
- Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier rue Corneille Angoulême 10 septembre 2026
- Match de rugby SAXV US Montauban Stade Chanzy Angoulême 11 septembre 2026
- Course de caisses à savon Angoulême 12 septembre 2026
- Visite guidée Cimetière de Bardines Angoulême 13 septembre 2026