Lil’red & the rooster, Espace Culturel Étincelle, Ablis

Lil’red & the rooster Samedi 21 mars, 20h30 Espace Culturel Étincelle Yvelines

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T22:30:00+01:00

Un quintette de blues plein d’énergie avec la chanteuse américaine Jennifer “Lil’ Red” Milligan et le guitariste Pascal Fouquet

Au programme : blues électrique, boogie, jump & rhythm’n’blues… Une musique entraînante qui donne envie de taper du pied (ou de danser ).

Espace Culturel Étincelle 47 Rue de la Libération, 78660 Ablis Ablis 78660 Yvelines Île-de-France

