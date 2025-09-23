LILY BENMENI DANS LA BOUCLE EST BOUCLÉE Montpellier

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-09-23

fin : 2025-12-16

2025-09-23 2025-12-16

À 23 ans, Lily Benmeni ne sait toujours pas qui elle est, ni à qui elle ressemble.

Elle fait ses premiers pas dans le breakdance, un univers plutôt masculin, enchaîne les petits boulots et finit même pas devenir la mascotte d’un club de foot. Longtemps perçue comme un garçon manqué, elle découvre sa féminité sur le tard, un peu comme si elle apprenait une nouvelle danse sans en connaître les pas.

Se riant des situations absurdes créées par ses deux côtés un peu chaotiques, elle cherche à s’assumer pleinement, en espérant parvenir à se voir comme son père la décrit une Fille réussie .

Elle forge ainsi une identité unique, jonglant entre des mondes différents et réconciliant les multiples facettes de sa personnalité, dans un contexte où les attentes sociales, notamment pour les femmes, peuvent êtres parfois rigides.

Dans La boucle est bouclée , elle expose de manière empathique et humoristique sa quête identitaire à travers ses origines et son

éducation, tout en racontant ses aventures pour réaliser son rêves

Être sur scène, un point c’est tout ! .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

At 23, Lily Benmeni still doesn’t know who she is, or who she looks like.

She took her first steps in the male-dominated world of breakdancing, held a series of odd jobs and even became a soccer club mascot. Long perceived as a tomboy, she discovered her femininity late in life, as if she were learning a new dance without knowing the steps.

German :

Mit 23 Jahren weiß Lily Benmeni immer noch nicht, wer sie ist oder wie sie aussieht.

Sie machte ihre ersten Schritte im Breakdance, einer eher männlichen Welt, nahm Gelegenheitsjobs an und wurde schließlich sogar das Maskottchen eines Fußballvereins. Lange Zeit galt sie als Tomboy, doch erst spät entdeckt sie ihre Weiblichkeit, als würde sie einen neuen Tanz lernen, ohne die Schritte zu kennen.

Italiano :

A 23 anni, Lily Benmeni non sa ancora chi è, né a chi assomiglia.

Ha mosso i primi passi nella breakdance, un mondo piuttosto maschile, ha fatto una serie di lavori saltuari e ha finito per diventare la mascotte di una squadra di calcio. A lungo percepita come un maschiaccio, ha scoperto la sua femminilità in ritardo, come se stesse imparando una nuova danza senza conoscerne i passi.

Espanol :

A sus 23 años, Lily Benmeni aún no sabe quién es ni a quién se parece.

Dio sus primeros pasos en el breakdance, un mundo más bien masculino, realizó una sucesión de trabajos ocasionales e incluso acabó convirtiéndose en la mascota de un club de fútbol. Percibida durante mucho tiempo como una marimacho, descubrió tarde su feminidad, como si aprendiera un nuevo baile sin conocer los pasos.

