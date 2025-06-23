Lily et Lily Gare du Midi Biarritz

Lily et Lily

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Retrouvez Michèle BERNIER et Francis PERRIN sur les planches de la Gare du Midi dans Lily et Lily , mise en scène par Marie Pascale OSTERRIETH !

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé. Déborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin. L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer… La pièce mythique de BARILLET et GRÉDY, jouée par Jacqueline MAILLAN en 1985, revient dans une version revisitée et moderne pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs. .

