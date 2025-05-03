LILY ET LILY – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

LILY ET LILY Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRÉSENTE : LILY ET LILYAprès leur succès au Théâtre de Paris, retrouvez Michèle Bernier et Francis Perrin sur les planches en tournée dans « Lily et Lily », mise en scène par Marie Pascale Osterrieth. Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé.Deborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin.L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…La pièce mythique de Barillet et Gredy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985 revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs.Une comédie de BARILLET et GREDYMise en scène par Marie Pascale OSTERRIETHAdaptation Marie Pascale OSTERRIETH et Michèle BERNIERAvec : Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER et Morgane CABOTAssistante mise en scène : Hélène CHRYSOCHOOSDécor : Pierre-François LIMBOSCHMusique : Jacques DAVIDOVICILumière : Laurent CASTAINGT assisté de Thomas GIUBERGIACostumes : Charlotte DAVID, Nathalie PAILLONSon : Antoine LE COINTE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76