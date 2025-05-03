NASTYJOE – La Maroquinerie Paris

NASTYJOE Début : 2026-02-06 à 19:30. Tarif : – euros.

NASTYJOE se distingue par des mélodies qui rappellent sans conteste les années 90, outsider de la scène rock hexagonale, le groupe offre des performances électrisantes avec une sincérité rare.Tension et puissance sonore, couplets harmonieux et refrains sauvages, leur musique entre indie rock et post-punk, rappelle Fontaines DC, The Cure, Blur ou encore Shame.Après un premier EP et une centaine de concerts à travers la France, des sélections aux iNOUïS du Printemps de Bourges et au Prix Chorus, NASTYJOE a enchaîné avec de nouvelles compositions pour un premier album attendu avec impatience.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75