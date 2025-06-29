LILY ET LILY – GARE DU MIDI Biarritz

LILY ET LILY Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC ARTS LIVE ENTERTAINMENT PRÉSENTE : LILY ET LILYRetrouvez Michèle BERNIER et Francis PERRIN sur les planches de la Gare du Midi dans « Lily et Lily », mise en scène parMarie Pascale OSTERRIETH !Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool etles hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et in téressé. Déborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouseeffacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sasœur et la remettre dans le droit chemin. L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer… La piècemythique de BARILLET et GRÉDY, jouée par Jacqueline MAILLAN en 1985, revient dans une version revisitée et moderne pourenchanter une nouvelle gé nération de spectateurs.Michèle BERNIER et Francis PERRIN sont irrésistibles !!!« Un incontournable du théâtre de boulevard » – FRANCE 2« Formidable » « On rit énormément » – TF1« C’est le théâtre qu’on aime » « On s’amuse, on rit beaucoup » – RTL

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64