LILY ET LILY – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand mercredi 11 mars 2026.

Lily & Lily« La pièce mythique de Barillet et Gredy revient dans une version revisitée et moderne ! »Une comédie de Barillet et GredyMise en scène Marie Pascale OsterriethAdaptation Michèle Bernier et Marie Pascale OsterriethAvec Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril Garnier, Riton Liebman, Bastien Monier, Morgane CabotDécor Pierre-François LimboschMusique Jacques DavidoviciLumière Laurent Castaingt assisté de Thomas GiubergiaCostumes Charlotte David, Nathalie PaillonSon Antoine Le CointeAssistante mise en scène Hélène ChrysochoosHollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé.Deborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin.L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…La presse en parle…« Un incontournable du théâtre de boulevard. » TÉLÉMATIN« On s’amuse, on rit beaucoup. » RTL« Bernier en folie, Perrin en finesse. » THÉÂTRAL MAGAZINE

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63