Lily et Lily – Michèle Bernier, Francis Perrin Le Pin Galant Mérignac

Lily et Lily – Michèle Bernier, Francis Perrin Jeudi 23 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00 – 2026-04-23T22:00:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00 – 2026-04-23T22:00:00

Retrouvez Michèle Bernier et Francis Perrin sur les planches au Pin Galant dans « Lily et Lily », mise en scène par Marie Pascale Osterrieth !

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé.

Déborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin.

L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…

La pièce mythique de Barillet et Grédy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985, revient dans une version revisitée et moderne pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Beatrice Livet