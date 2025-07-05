Lily et Lily Thionville

Lily et Lily

Après leur succès au Théâtre de Paris, Michèle Bernier et Francis Perrin partent en tournée avec Lily et Lily , comédie de Barillet et Gredy. À Hollywood en 1935, Lily Da Costa, star excessive et entourée d’opportunistes, voit débarquer sa sœur jumelle Deborah, épouse d’un pasteur du Minnesota, venue la remettre dans le droit chemin. Les deux sœurs, copies conformes, échangent leurs rôles dans cette version moderne d’un classique du théâtre.

Une comédie de Barillet et Gredy

Mise en scène par Marie Pascale Osterrieth

Adaptation Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier

Avec Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril arnier, Riton Liebman, Bastien Monier et Morgane CabotTout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

After their success at the Théâtre de Paris, Michèle Bernier and Francis Perrin go on tour with « Lily et Lily », a comedy by Barillet and Gredy. In Hollywood in 1935, Lily Da Costa, an excessive star surrounded by opportunists, sees her twin sister Deborah, the wife of a Minnesota pastor, come to set her straight. The two sisters, carbon copies of each other, swap roles in this modern version of a theatrical classic.

A comedy by Barillet and Gredy

Directed by Marie Pascale Osterrieth

Adapted by Marie Pascale Osterrieth and Michèle Bernier

Starring Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril arnier, Riton Liebman, Bastien Monier and Morgane Cabot

German :

Nach ihrem Erfolg am Théâtre de Paris gehen Michèle Bernier und Francis Perrin mit der Komödie « Lily et Lily » von Barillet und Gredy auf Tournee. 1935 in Hollywood: Lily Da Costa, ein exzessiver Star, der von Opportunisten umgeben ist, sieht ihre Zwillingsschwester Deborah, die Frau eines Pfarrers aus Minnesota, auftauchen, um sie auf den rechten Weg zu bringen. Die beiden Schwestern sind exakte Kopien und tauschen in dieser modernen Version eines Theaterklassikers die Rollen.

Eine Komödie von Barillet und Gredy

Regie: Marie Pascale Osterrieth

Adaptation Marie Pascale Osterrieth und Michèle Bernier

Mit Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril arnier, Riton Liebman, Bastien Monier und Morgane Cabot

Italiano :

Dopo il successo ottenuto al Théâtre de Paris, Michèle Bernier e Francis Perrin vanno in tournée con « Lily et Lily », una commedia di Barillet e Gredy. Nella Hollywood del 1935, Lily Da Costa, una star eccessiva circondata da opportunisti, vede arrivare la sorella gemella Deborah, moglie di un pastore del Minnesota, per metterla in riga. Le due sorelle, copie carbone l’una dell’altra, si scambiano i ruoli in questa versione moderna di un classico del teatro.

Una commedia di Barillet e Gredy

Regia di Marie Pascale Osterrieth

Adattamento di Marie Pascale Osterrieth e Michèle Bernier

Interpreti Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril arnier, Riton Liebman, Bastien Monier e Morgane Cabot

Espanol :

Tras su éxito en el Théâtre de Paris, Michèle Bernier y Francis Perrin se van de gira con « Lily et Lily », una comedia de Barillet y Gredy. En el Hollywood de 1935, Lily Da Costa, una estrella excesiva rodeada de oportunistas, ve llegar a su hermana gemela Deborah, esposa de un pastor de Minnesota, para ponerla en su sitio. Las dos hermanas, calcos la una de la otra, intercambian sus papeles en esta versión moderna de un clásico teatral.

Una comedia de Barillet y Gredy

Dirigida por Marie Pascale Osterrieth

Adaptación de Marie Pascale Osterrieth y Michèle Bernier

Protagonistas Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril arnier, Riton Liebman, Bastien Monier y Morgane Cabot

