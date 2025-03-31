Lily et Lily Troyes

Lily et Lily

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 49.5 – 49.5 – 59.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé.



Deborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin.



L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…



La pièce mythique de Barillet et Gredy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985 revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs.



Avec Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER et Morgane CABOT .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

