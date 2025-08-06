LILY & LILY Carcassonne

LILY & LILY Carcassonne mardi 27 janvier 2026.

LILY & LILY

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Après leur succès au Théâtre de Paris, retrouvez Michèle Bernier et Francis Perrin sur les planches en tournée dans Lily et Lily , mise en scène par Marie Pascale Osterrieth.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé.

Deborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin.

L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…

La pièce mythique de Barillet et Gredy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985 revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs.

Durée 2h

Avec Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER, Morgane CABOT

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

After their success at the Théâtre de Paris, Michèle Bernier and Francis Perrin are back on tour in « Lily et Lily », directed by Marie Pascale Osterrieth.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, a star whose talent is matched only by her immoderate taste for luxury, alcohol and men, is besieged by the press and her greedy, self-interested entourage.

Deborah, her slightly dim-witted twin sister, the self-effacing wife of an austere Minnesota pastor, leaves her chickens and sweet potatoes behind, determined to come and save her sister?s soul and put her back on the straight and narrow.

One and the other, carbon copies, will have to replace each other…

Barillet and Gredy?s legendary play, performed by Jacqueline Maillan in 1985, returns in a modern, revisited version to delight a new generation of spectators.

Running time: 2 hours

With Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER, Morgane CABOT

German :

Nach ihrem Erfolg im Théâtre de Paris können Sie Michèle Bernier und Francis Perrin in « Lily et Lily », inszeniert von Marie Pascale Osterrieth, auf der Tournee wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sehen.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, ein unumgänglicher Star, dessen Talent nur von seiner unmäßigen Vorliebe für Luxus, Alkohol und Männer übertroffen wird, wird von der Presse und seiner gierigen und interessierten Umgebung belagert.

Deborah, ihre etwas trottelige Zwillingsschwester, die unscheinbare Ehefrau eines strengen Pfarrers in Minnesota, verlässt ihre Hühner und Süßkartoffeln und ist fest entschlossen, die Seele ihrer Schwester zu retten und sie auf den rechten Weg zu bringen.

Die beiden sind exakte Kopien und müssen sich gegenseitig ersetzen…

Das legendäre Stück von Barillet und Gredy, das 1985 von Jacqueline Maillan gespielt wurde, kehrt in einer überarbeiteten und modernen Version zurück, um eine neue Generation von Zuschauern zu begeistern.

Dauer: 2 Std

Mit Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER, Morgane CABOT

Italiano :

Dopo il successo ottenuto al Théâtre de Paris, Michèle Bernier e Francis Perrin tornano in tournée in « Lily et Lily », diretto da Marie Pascale Osterrieth.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, una star il cui talento è pari solo al suo gusto smodato per il lusso, l’alcol e gli uomini, è assediata dalla stampa e dal suo entourage avido ed egoista.

Deborah, la sua sorella gemella un po’ svampita, moglie riservata di un austero pastore del Minnesota, si lascia alle spalle polli e patate dolci, decisa a venire a salvare l’anima della sorella e a riportarla sulla retta via.

Le due, copie carbone l’una dell’altra, dovranno sostituirsi a vicenda…

La leggendaria opera di Barillet e Gredy, messa in scena da Jacqueline Maillan nel 1985, torna in una versione rivisitata e moderna per deliziare una nuova generazione di spettatori.

Durata: 2 ore

Interpreti Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER, Morgane CABOT

Espanol :

Tras su éxito en el Théâtre de Paris, Michèle Bernier y Francis Perrin vuelven de gira en « Lily et Lily », dirigida por Marie Pascale Osterrieth.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, una estrella cuyo talento sólo es igualado por su desmesurado gusto por el lujo, el alcohol y los hombres, es asediada por la prensa y su codicioso e interesado séquito.

Deborah, su hermana gemela, un poco torpe, esposa de un austero pastor de Minnesota, deja atrás sus gallinas y sus boniatos, decidida a salvar el alma de su hermana y devolverla al buen camino.

Las dos, calcos la una de la otra, tendrán que sustituirse…

La legendaria obra de Barillet y Gredy, representada por Jacqueline Maillan en 1985, vuelve en una versión revisitada y moderna para deleitar a una nueva generación de aficionados al teatro.

Duración: 2 horas

Protagonistas Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER, Morgane CABOT

