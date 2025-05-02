Lily & Lily Le Forum Le Mans

Lily & Lily

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Retrouvez Michèle Bernier aux cotés de Francis Perrin dans la pièce « Lily et Lily ».

RDV au Forum le 16/01/2026. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

