Lily & Lily Le Forum Le Mans

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 49 – 49 – 69 EUR
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Retrouvez Michèle Bernier aux cotés de Francis Perrin dans la pièce « Lily et Lily ».
RDV au Forum le 16/01/2026. .
