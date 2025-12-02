L’IMA fait son Festival ! L’Institut du Monde Arabe Paris France

Musique, danse, vidéo, performance, cinéma, mode… témoignent de la créativité d’une scène éminemment créative, en prise avec le monde, et dont les pratiques s’entrecroisent. À travers concerts, installations, projections, performances, ateliers de danse, exposition, podcasts, night-clubbing, L’IMA fait son festival ! se veut être la plateforme vivante, réflexive, participative et festive de ces créations pour l’essentiel inédites, empreintes de l’ample héritage des cultures et de l’actualité du monde arabe. Transdisciplinaire et transgénérationnelle, la programmation de cette édition 2025 réunit plus de 30 artistes dont les pratiques multiples investiront tous les espaces de l’Institut du monde arabe.

Avec : Meryem Aboulouafa, Alaa Fifty, Natacha Atlas, Nassim Baddag, Kamel Benani, Nawel Ben Kraïem, Walid Ben Selim, Lila Borsali & Mouna Soualem, Jules Chahine, Merly El Haddad & Raphaël Sévère, Dabke Tania, Souraya Baghdadi & Mohammed Alaloul, Sepideh Farsi et les photographies de Fatma Hassona, Elie Maalouf Quartet, Musique de Fëte et Kasbah, Radio Live, Nour, Abdellah Taïa.

Découvrez tout le programme

La création vivante issue ou inspirée du monde arabe et de ses diasporas est en pleine effervescence.

Du mardi 02 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-02T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/festivals/ima-fait-son-festival +33140513838