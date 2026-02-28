L’IMA présente sa nouvelle offre éditoriale L’Institut du Monde Arabe Paris France

Présentation de trois nouveaux ouvrages

Gaza sous l’occupation britannique, de Abaher El-Sakka ;

L’architecture de la perte, de Ismail Nashef ;

Pour une anthropologie arabe, de Abdellah Hammoudi.

Ces œuvres viennent enrichir la collection “Pensées arabes contemporaines” créée par les éditions de L’Atelier et l’IMA, et permettent de traduire au lectorat francophone la vitalité intellectuelle des sciences humaines et sociales issues du monde arabe.

“Trois Dieux”, saison 2

La soirée sera l’occasion d’annoncer la publication de la saison 2 du podcast « Trois Dieux » en présence de Barbara Cassin, coordinatrice du projet. À travers cette nouvelle saison, les invités poursuivent leur exploration des trois grands monothéismes en questionnant le sens des jours saints : vendredi, samedi et dimanche.

Barbara Cassin

Philologue, helléniste et philosophe française, membre de l’Académie française, spécialiste des philosophes grecs et de la rhétorique de la modernité

L’Institut du monde arabe a le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle pour présenter les trois nouveaux ouvrages parus dans la collection “Pensées arabes contemporaines”, ainsi que la saison 2 du podcast “Trois Dieux” coordonné par la philosophe Barbara Cassin, en sa présence.

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes. Jusqu’à 1 ans.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/evenements-exceptionnels/ima-presente-sa-nouvelle-offre-editoriale +33140513838



