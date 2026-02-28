L’IMA présente sa nouvelle offre éditoriale L’Institut du Monde Arabe Paris France

“Trois Dieux”, saison 2

La soirée sera l’occasion d’annoncer la publication de la saison 2 du podcast “Trois Dieux” en présence de Barbara Cassin, coordinatrice du projet. À travers cette nouvelle saison, les invités poursuivent leur exploration des trois grands monothéismes en questionnant le sens des jours saints : vendredi, samedi et dimanche.

Barbara Cassin

Philologue, helléniste et philosophe, membre de l’Académie française, spécialiste des philosophes grecs et de la rhétorique de la modernité

Écouter la saison 1 de « Trois Dieux »

Présentation de trois nouveaux ouvrages

Gaza sous l’occupation britannique, de Abaher El-Sakka ;

L’architecture de la perte, de Ismail Nashef ;

Pour une anthropologie arabe, de Abdellah Hammoudi.

Ces œuvres viennent enrichir la collection “Pensées arabes contemporaines” créée par les éditions de L’Atelier et l’IMA. Autant de témoins de la vitalité des sciences humaines et sociales issues du monde arabe, dorénavant accessibles au lectorat francophone.

Plus d’informations sur les trois nouvelles parutionsAcheter les ouvrages de la collection à la e-librairie de l’IMA

Écoute du podcast “Les sons du Caire”

Un portait sonore du Caire avec son réalisateur Aïman Abdl Hafez.

Écouter « Les sons du Caire »

L’Institut du monde arabe a le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle pour présenter les trois nouveaux ouvrages parus dans la collection “Pensées arabes contemporaines”, ainsi que la saison 2 du podcast “Trois Dieux” coordonné par la philosophe Barbara Cassin, en sa présence.

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

