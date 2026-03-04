L’Image manquante de Rithy Panh (+ intervention), Cinéma Le Cinématographe, Nantes

L’Image manquante de Rithy Panh (+ intervention) Mercredi 18 mars, 20h30 Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Après un film sur l’expérience collective de l’horreur, S21 la machine de mort Khmer rouge et un autre sur le responsable du lieu Duch, Rithy Panh revient sur la même période en partant de son point de vue personnel de gamin de 11 ans en 1975, année de la prise de pouvoir par les Khmers rouges, jusqu’en 1979. Il fut avec sa famille du côté des victimes. Film au « je », quête personnelle bouleversante d’une reconstitution mémorielle qui s’appuie sur des images d’archives, y compris de celles des bourreaux, mais surtout sur des centaines de petites statuettes de glaise peintes. Elles sont des figurants immobiles d’une sorte de film d’animation figée d’une mort qui hante l’auteur qui se reproche de n’avoir pu rien faire d’autre que de survivre pour la raconter.

> séance suivie d’une intervention de Titouan Dufour, Association Nantes Histoire

