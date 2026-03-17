L’imagination LAB51 | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand
L’imagination LAB51 | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand dimanche 19 avril 2026.
L’imagination LAB51 | Festival Musiques Démesurées
Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 18:00:00
fin : 2026-04-19 19:15:00
Date(s) :
2026-04-19
Lab 51 est un excellent duo de musiciennes, mais surtout un couple d’interprètes qui n’a peur de rien. Si le programme de la veille est riche en électronique, celui-ci se débranche pour mieux se concentrer sur les corps et sur l’imagination.
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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Lab 51 is an excellent duo of musicians, but above all a pair of performers who fear nothing. While the previous day’s program was rich in electronics, this one unplugs to focus on bodies and imagination.
L’événement L’imagination LAB51 | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-17 par Clermont Auvergne Volcans