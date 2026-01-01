Limbes Le Lézard Le Mans

Limbes

Le Lézard 8 Rue de la Barillerie Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 22:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Dans le cadre de Le Mans Sonore

Solo né de l’exutoire émotionnel de G. Galaup (Blurr Thrower), Limbes a sorti 2 albums salués par la critique ainsi qu’un split avec Mütterlein.

La musique de Limbes est véritablement idiosyncrasique, à la fois ancrée dans la tradition du black metal et dans ses courants les plus avant-gardistes. Des trémolos de black metal en cascade s’écrasent contre des boîtes à rythmes martelantes tandis que des cris lointains, parfois sans micro, juste au visage du public, offrent une catharsis maximale.

Chaque performance live est un torrent de textures déformées et d’hypersensibilité sonore. Que ce soit dans les décors les plus prestigieux comme la Philharmonie de Paris en ouverture de l’exposition Diabolis In Musica en avril 2024 ou dans les salles les plus DIY, cette entité solo crée un profond sentiment d’intimité dans lequel le public peut s’immerger.

Limbes a déjà partagé la scène avec des artistes internationaux tels que Imperial Triumphant, VMO, A.A Williams, Hexis ou Messa.

Sur une thématique Noirceur & Nihilisme dans les Musiques Extrêmes , proposée par l’association Moth Frequency. .

Le Lézard 8 Rue de la Barillerie Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Le Mans Sonore

L’événement Limbes Le Mans a été mis à jour le 2026-01-07 par CDT72