LIMBO Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi Montrouge

LIMBO Mardi 17 février 2026, 20h30 Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi Hauts-de-Seine

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00 – 2026-02-17T21:45:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00 – 2026-02-17T21:45:00

Limbo : un lieu ou une condition intermédiaire oubliée entre deux extrêmes.

Limbo : lieu imaginaire pour des choses ou des personnes perdues, oubliées ou indésirables.

Limbo : danse caribéenne dans laquelle des danseurs, le dos courbé, passent sous une barre ; d’origine incertaine, elle serait liée à la terrible expérience dans les cales des bateaux négriers lors de la traversée.

Ses grands-pères sont blancs européens, ses grands-mères noires mozambicaine et indienne. Ses arrières grands-parents juifs portugais, mozambicains Makonde, Indiens de Goa et Chinois de Canton. Si Victor

de Oliveira est fier aujourd’hui de ses multiples identités, tel n’a pas toujours été le cas. Ce spectacle intime interroge les origines, le métissage, l’esclavage, le colonialisme, l’exil. C’est un solo performatif affranchi de la chronologie qui puise dans une mosaïque de souvenirs personnels, d’interviews, de lectures, de rencontres. Une autofiction et une fiction sociale où l’acteur, auteur, metteur en scène interroge les raisons du déni historique, les disputes de la mémoire collective, l’expérience de grandir dans l’incertitude.

Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi 2 place Emile Cresp – 92120 Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine Île-de-France

En votre compagnie – Victor de Oliveira Altérité

Joana Linda