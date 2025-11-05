Limen arts du geste Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac

Limen arts du geste

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac

mercredi 5 novembre 2025.

Limen arts du geste

Salle des fêtes 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne

Atelier créatif: arts du geste, pratiques somatiques, danse libre, dessin et écriture intuitifs. Séance qui se termine par une

puissante méthode de relaxation. Tout public à partir de 7 ans. Animé par Nathalie. Sur réservation.

Salle des fêtes 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 25 95 59

English : Limen arts du geste

Creative workshop: gesture arts, somatic practices, free dance, intuitive drawing and writing. Session ends with a powerful

powerful relaxation method. For all ages 7 and up. Led by Nathalie. Reservations required.

German : Limen arts du geste

Kreatives Atelier: Bewegungskünste, somatische Praktiken, freier Tanz, intuitives Zeichnen und Schreiben. Die Sitzung endet mit einer

einer kraftvollen Entspannungsmethode endet. Für alle ab 7 Jahren. Geleitet von Nathalie. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio creativo: arti del movimento, pratiche somatiche, danza libera, disegno intuitivo e scrittura. La sessione si conclude con un potente

potente metodo di rilassamento. Per tutte le età dai 7 anni in su. Condotto da Nathalie. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Limen arts du geste

Taller creativo: artes del movimiento, prácticas somáticas, danza libre, dibujo intuitivo y escritura. La sesión termina con un

potente método de relajación. Para mayores de 7 años. Dirigido por Nathalie. Imprescindible reservar.

