Limicoles de la côte Est – Saint-Marcouf 26 août 2025 09:30

Manche

Limicoles de la côte Est Saint-Marcouf Manche

Début : 2025-08-26 09:30:00

fin : 2025-08-26 11:30:00

2025-08-26

A cette saison, les mouvements migratoires se font déjà sentir : l’occasion de faire de belles observations et de profiter d’espèces patrimoniales ! Réservation obligatoire.

Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

English : Limicoles de la côte Est

At this time of year, migratory movements are already making themselves felt: an opportunity to make some great observations and enjoy some heritage species! Reservations essential.

German :

In dieser Jahreszeit sind die Wanderungsbewegungen bereits spürbar: Eine gute Gelegenheit, um schöne Beobachtungen zu machen und sich an heimischen Arten zu erfreuen! Reservierung erforderlich.

Italiano :

In questo periodo dell’anno, i movimenti migratori si fanno già sentire, dandovi la possibilità di fare delle belle osservazioni e di ammirare alcune specie del patrimonio culturale! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

En esta época del año, los movimientos migratorios ya se dejan sentir, lo que le brindará la oportunidad de realizar magníficas observaciones y disfrutar de algunas especies patrimoniales Imprescindible reservar.

