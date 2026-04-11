Liminal, Manufaktur für Aktuelle Musik Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Liminal, Manufaktur für Aktuelle Musik

Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre et conscient*

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 19:45:00

Date(s) :

2026-04-23

Dans le cadre de son projet Liminal chambres d’écoute, l’ensemble MAM interroge le phénomène des espaces liminaires des lieux de transition, d’attente et d’incertitude, ou bien des moments entre ce qui est advenu et ce qui est à venir.

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Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

As part of its Liminal? listening rooms project, the MAM ensemble examines the phenomenon of liminal spaces: places of transition, expectation and uncertainty, or moments between what has happened and what is yet to come.

L’événement Liminal, Manufaktur für Aktuelle Musik Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-07 par Clermont Auvergne Volcans