Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare, Limoges

Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare

Partez à la rencontre des lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale vie quotidienne, faits de guerre et actions de résistance sont évoqués lors de cette visite.

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES la réservation sur le billet.

– Visite non accessible PMR .

