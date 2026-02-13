Limoges 1939-1945 : Quartier du Champ de Foire, Jardin d’Orsay, Limoges

Limoges 1939-1945 : Quartier du Champ de Foire Vendredi 20 février, 14h30 Jardin d’Orsay Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

LIMOGES, ENTRE RÉSISTANCE ET RÉPRESSION

Depuis le Monument aux Morts de la Seconde Guerre mondiale, remontez le fil des évènements dans un quartier témoin de la répression allemande, jusqu’au souffle de la Libération.

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

Du Monument aux Morts de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la place Denis Dussoubs, découvrez Limoges sous l’Occupation. #Villedartetdhistoire

