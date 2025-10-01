Limoges Art déco 1925 ou Faire moderne Espace Simone Veil Limoges

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Conférence par Jean-Marc Ferrer

L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes s’est tenue à Paris d’avril à novembre 1925. Un siècle plus tard, cette manifestation est toujours considérée comme un tournant majeur dans l’histoire des arts et du design en consacrant le style Art déco. Faire moderne fut l’expression consacrée pour les artistes, artisans d’art et industriels limousins liés entre autres à la porcelaine, l’émail, la ganterie ou la tapisserie appelés à rompre avec les styles du passé. Réunis en partie au cœur du pavillon de la VIIe Région économique dit Pavillon de Limoges, leurs œuvres en grande partie redécouvertes contribuent à faire de la cité limousine une capitale internationale de l’Art déco. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 01 05 20 contact@amilim.fr

