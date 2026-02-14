Limoges Art déco : Quartier de la gare, Champ de juillet, Limoges

Limoges Art déco : Quartier de la gare Samedi 21 mars, 14h30 Champ de juillet Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

CHEMINEZ DANS L’ART DÉCO

Du Champ-de-Juillet jusqu’à la gare, en passant par l’église Saint-Paul Saint-Louis, les lignes Art déco se découvrent sur un parcours thématique très tendance entre mobilier, vitrail et architecture.

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

© Région Limousin, service de l’Inventaire et du Patrimoine culturel