Limoges en 87 minutes, Parvis des Clarisses, Limoges

Limoges en 87 minutes Samedi 2 mai, 16h30 Parvis des Clarisses Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
RAPIDE ET EFFICACE
C’est la visite incontournable entre les deux cœurs historiques pour découvrir la ville depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Découvrez les principaux quartiers historiques de Limoges au cours de cette visite. #Villedartetdhistoire
Ville de Limoges