Limoges Spirits Festival Stade Municipal de Beaublanc Limoges

Stade Municipal de Beaublanc 20 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : 69 – 69 – EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21 2026-03-22

Depuis sa création en 2023, le Limoges Spirits Festival s’est imposé comme un événement majeur dans le monde des spiritueux en Nouvelle-Aquitaine, valorisant l’artisanat et le savoir-faire des producteurs locaux et internationaux.

Après le succès croissant des éditions précédentes (plus de 800 visiteurs en 2025), l’équipe du Limoges Spirits Festival est heureuse d’annoncer l’édition 2026, placée sous le signe d’une destination exotique les Caraïbes.

La 4e édition du plus grand salon des spiritueux du Centre de la France se tiendra une nouvelle fois dans les 900m² d’espaces réceptifs de Beaublanc, les 21 & 22 mars prochains

Détail des tarifs et de l’évènement sur le site (en lien). .

