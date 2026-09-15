Limou’Jeux – 3ème édition Jardin botanique de l’Évêché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique de l'Évêché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Limou’Jeux – 3ème édition
Jardin botanique de l’Évêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Limou’Jeux, c’est le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux, des familles en quête de moments ludiques et des joueurs aguerris en quête de défis. Venez explorer l’univers du jeu sous toutes ses formes : jeux de société, jeux de rôle, jeux en bois, jeux de cartes et bien plus encore ! Que vous soyez novice ou expert, chacun y trouvera son bonheur. Rencontrez les auteurs et éditeurs locaux présents pour partager leur passion et vous faire découvrir leurs créations. L’occasion idéale pour échanger, tester des nouveautés et plonger au cœur du processus de création ludique.
Au programme : une brocante de jeux, un concours de prototypes, de nombreux tournois dont un grand tournoi de Magic, ainsi qu’un défi d’adresse matinal pour tenter de gagner son petit déjeuner jusqu’à 11h.
Informations et programme détaillé sur le site web en lien. .
Jardin botanique de l’Évêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine federation.fluj@gmail.com
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English : Limou’Jeux – 3ème édition
L’événement Limou’Jeux – 3ème édition Limoges a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Limoges Métropole
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