LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux
LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux dimanche 3 mai 2026.
LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL
29 avenue André Chénier Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
concerts
11h Ensemble de cuivres Cycle 1 Harmonie de l’école de musique du Limouxin
12h30 Apéritif en Fanfare !… La Banda de Limos
17h Ensemble du Conservatoire… Classe de Musiques Actuelles Orchestre Adulte
Big Band
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29 avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 69 87 contact@limouxbrass.fr
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English :
concerts
11 a.m.: Cycle 1 Harmonie brass ensemble from the Limouxin music school
12:30 pm: Fanfare aperitif!… La Banda de Limos
5pm: Conservatory ensemble… Current Music Class Adult Orchestra
Big Band
L’événement LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin