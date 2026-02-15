LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL

29 avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

concerts

11h Ensemble de cuivres Cycle 1 Harmonie de l’école de musique du Limouxin

12h30 Apéritif en Fanfare !… La Banda de Limos

17h Ensemble du Conservatoire… Classe de Musiques Actuelles Orchestre Adulte

Big Band

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29 avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 69 87 contact@limouxbrass.fr

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English :

concerts

11 a.m.: Cycle 1 Harmonie brass ensemble from the Limouxin music school

12:30 pm: Fanfare aperitif!… La Banda de Limos

5pm: Conservatory ensemble… Current Music Class Adult Orchestra

Big Band

L’événement LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin