Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières Guéret
Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières Guéret samedi 15 novembre 2025.
Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Limouzi EFT Challenge organisé par le Sam Tri .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine info@samtri23.fr
English : Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières
German : Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières
Italiano :
Espanol : Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières
L’événement Limouzi EFT Challenge et Bike and Run de Chabrières Guéret a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Grand Guéret