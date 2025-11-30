Limouzi Samba Gang Place de la République Limoges

Limouzi Samba Gang

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Ensemble de percussions brésiliennes réunissant des musiciens originaires de Limoges et de Guéret, le Limouzi Samba Gang propose des spectacles musicaux sur des rythmes endiablés et ensoleillés…

Très active dans la vie associative musicale du Limousin, cette Batucada s’approprie la rue en déambulant lors des principales manifestations de la région et des alentours. .

Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

