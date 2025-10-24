Limouzi Tango Weekend Lieu-dit Le Crouzy Boisseuil

Lieu-dit Le Crouzy Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

2025-10-24

Dans la commune de Boisseuil , l’association Tango A Vivre organise le Limouzi Tango Weekend.

5 milongas, avec plusieurs workshops, avec les meilleurs DJs du moment, soit un total de 28 h de bal tango au cours des trois jours.

C’est une magnifique salle avec un parquet exceptionnel, une déco lumineuse, un « open-bar » avec boissons, snacks et apéros offerts tout le long de l’événement, mais aussi un buffet dînatoire de despedida à vous couper le souffle préparé par les gentils bénévoles, des exposants d’articles de tango argentin et des tonnes de visites à faire en Limousin.

Renseignements et inscriptions auprès des organisateurs (en lien). .

Lieu-dit Le Crouzy Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 89 48 78 tangoavivre@hotmail.com

