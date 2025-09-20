L’impasse Drancourt se dévoile lors d’une itinérance Hôtel Drancout Perpignan

L’impasse Drancourt se dévoile lors d’une itinérance Hôtel Drancout Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Itinérance gratuite. Sur réservation par sms.

Itinérance guidée proposée par l’association Perpignan La Gare, presentée par Philippe Latger.

L’itinérance vous propose une visite exceptionnelle de l’Hôtel particulier d’Emile Drancout (vu depuis le jardin) -oeuvre de l’architecte Viggo Dorph Petersen- et des maisons Art Déco de l’impasse Drancourt.

Hôtel Drancout 21 avenue général de Gaulle, 66000 Perpignan Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 39 45 18 »}]

© Association Perpignan La Gare