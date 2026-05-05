Courgenard

L’Impasse festive 3ème édition

Espace Jean Dumur et Place de l’Eglise Courgenard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Programme à télécharger. .

Espace Jean Dumur et Place de l’Eglise Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement L’Impasse festive 3ème édition Courgenard a été mis à jour le 2026-05-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude