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L’Impasse festive 3ème édition Courgenard

L’Impasse festive 3ème édition Courgenard vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Espace Jean Dumur et Place de l'Eglise

Ville : 72320 Courgenard

Département : Sarthe

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Courgenard

L’Impasse festive 3ème édition

Espace Jean Dumur et Place de l’Eglise Courgenard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Programme à télécharger.   .

Espace Jean Dumur et Place de l’Eglise Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement L’Impasse festive 3ème édition Courgenard a été mis à jour le 2026-05-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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