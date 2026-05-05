L’Impasse festive 3ème édition Courgenard
L’Impasse festive 3ème édition Courgenard vendredi 26 juin 2026.
Courgenard
L’Impasse festive 3ème édition
Espace Jean Dumur et Place de l’Eglise Courgenard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Programme à télécharger. .
Espace Jean Dumur et Place de l’Eglise Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement L’Impasse festive 3ème édition Courgenard a été mis à jour le 2026-05-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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