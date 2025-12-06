L’impérial du rire de Compiègne 2ème édition Margny-lès-Compiègne

L’impérial du rire de Compiègne 2ème édition

2 Rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Auteur Humoristes

Genre Humour

Le plus grand Festival d’Humour de l’Oise vous donne rendez-vous au Tigre pour sa deuxième édition !

L’impérial du rire de Compiègne revient pour vous présenter les talents de l’humour d’aujourd’hui.

Sept humoristes servis sur un plateau vous donnent rendez-vous pour l’évènement majeur du rire de l’Oise.

La Bajon, Kamini, Denis Maréchal, Marie Réno, Les Jumeaux et Hélène Sido.

Restauration sur place à partir de 19h.

2 Rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

Author: Humorists

Genre: Humor

The biggest Humour Festival in the Oise region invites you to Le Tigre for its second edition!

L’impérial du rire de Compiègne returns to showcase today?s comedy talent.

Seven comedians served up on a platter for the major Oise laughter event.

La Bajon, Kamini, Denis Maréchal, Marie Réno, Les Jumeaux and Hélène Sido.

Catering on site from 7pm.

German :

Autor: Humoristen

Genre: Humor

Das größte Humorfestival des Departements Oise lädt Sie zu seiner zweiten Ausgabe ins Le Tigre ein!

Das Imperial of Laughter in Compiègne kehrt zurück, um Ihnen die Talente des heutigen Humors zu präsentieren.

Sieben Humoristen werden auf einem Tablett serviert und laden Sie zum größten Lachereignis des Departements Oise ein.

La Bajon, Kamini, Denis Maréchal, Marie Réno, Les Jumeaux und Hélène Sido.

Verpflegung vor Ort ab 19 Uhr.

Italiano :

Autore: Umoristi

Genere: Umorismo

Il più grande festival comico della regione dell’Oise torna a Le Tigre per la sua seconda edizione!

L’impérial du rire de Compiègne torna a presentare i talenti comici di oggi.

Sette comici serviti su un piatto d’argento per farvi divertire con il più grande evento di risate della regione dell’Oise.

La Bajon, Kamini, Denis Maréchal, Marie Réno, Les Jumeaux e Hélène Sido.

Catering in loco dalle 19.00.

Espanol :

Autor Humoristas

Género: Humor

El mayor festival de humor de la región de Oise vuelve a Le Tigre en su segunda edición

L’impérial du rire de Compiègne vuelve para mostrar los talentos de la comedia actual.

Siete cómicos servidos en bandeja para que disfrute del mayor evento de la risa de la región de Oise.

La Bajon, Kamini, Denis Maréchal, Marie Réno, Les Jumeaux y Hélène Sido.

Catering in situ a partir de las 19.00 h.

