L’impérialisme capitaliste : outil guerrier ou libérateur des peuples ? Faculté de droit et science politique Rennes Mercredi 15 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Cet évènement vise à permettre la discussion entre étudiants quant à l’explication de certains concepts politiques et philosophiques tel que l’impérialisme.

L’intérêt est celui de comprendre les effets concrets de ces concepts dans une ère où la guerre est de plus en plus présente dans le monde et où la démocratie est de plus en plus remise en question dans tous les pays du monde. C’est ainsi que sera recherché les éventuelles solutions politiques à notre disposition et critiqué les faux espoirs que certains acteurs politiques nous présentent.

**Cette conférence sera animée par les membres de l’association « Politeia »**

Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine