L’importance des lieux de vie collectifs Hall Rennes Dimanche 29 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Les « espaces communs » sont des lieux partagés par différentes personnes et structures qui définissent ensemble comment les gérer et les utiliser.

« _Comprendre en quoi ces espaces sont importants, c’est comprendre l’urgence de les sauvegarder et le besoin d’en créer des nouveaux. Souvent en manque de visibilité, nous vous proposons de créer une carte rennaise des solidarités et de se questionner ensemble sur comment on refait « maison » par nous, et pour tout le monde. »_

_« Étudiantes en Master de Sociologie, nous réalisons un stage dans une coopérative de recherche-action (**Coop Eskemm**) située au sein du **Bâtiment A Modeler** (BAM). **Camille** documente la vie du bâtiment afin d’en garder des traces et anime la construction d’un magazine. **Margaux** apprend la recherche-action à travers un programme européen dans lequel elle anime et accompagne un projet d’épicerie sociale dans le quartier Cleunay. Ce stage continue de nourrir nos réflexions sur les espaces de vie collectifs, les usages et utilités sociales de ces derniers, et nous sommes motivées_ _pour_ _les partager lors du festival Nos Futurs. »_

[https://www.instagram.com/bam.asso/](https://www.instagram.com/bam.asso/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:15:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



