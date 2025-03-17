L’importance d’être Constant, Oscar Wilde Théâtre de Nesle PARIS

Quand deux gentlemen de la haute société londonienne se retrouvent pris au piège de leur double vie, ils se démènent pour défendre leurs mensonges… avec fantaisie et élégance !

Nous nous amusons alors d’être leurs complices dans cette « comédie légère pour gens sérieux » (Oscar Wilde).

« Évoluant dans un décor sobre et dans un environnement sonore de chansons à la mode, les six talentueux comédiens de la Compagnie Le Je des Gémeaux nous font partager les situations imprévisibles et les innombrables quiproquos qui peuplent la pièce. »

Paru le 17 mars 2025

Blog de Phaco: L’Importance d’être Constant

« Dans cette mise en scène originale et drôlissime, les six comédiens ont su moderniser avec talent tous les rôles de la pièce d’Oscar Wilde. »

Paru en avril 2025

Projets culturels – Lycée polyvalent Langevin Wallon

Un vaudeville qui reflète toute la drôlerie et l’impertinence d’Oscar Wilde.

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 25 février 2026 :

mercredi

de 19h00 à 20h20

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre de Nesle 8 rue de NESLE 75006 PARIS

https://www.billetreduc.com/spectacle/l-importance-d-etre-constant-392096 lejedesgemeaux@gmail.com