Informations pratiques

L’imposture La Paillette Rennes Jeudi 11 février 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Un one-woman show marionnettique mêlant stand up, musique et humour pour aborder genre, différence et grossophobie avec finesse et dérision.

**Lucie Hanoy nous livre un one-woman show marionnettique inspiré du stand up, qui dans une écriture directe et sans filtre, explore le genre, la différence et la grossophobie.**

C’est l’histoire d’une petite fille qui aurait préféré être un garçon. Puis celle d’une ado dont on dit d’elle qu’elle est « costaud ». C’est l’histoire de la violence ordinaire que subissent les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Avec du Mylène Farmer, du Gospel, du Karaoké et surtout une furieuse envie de rire, de créer et de partager, Lucie Hanoy questionne notre société.

Un autoportrait décalé, à la fois drôle et profondément touchant, qui explore avec finesse le sentiment d’imposture et la manière brillante dont on peut le transcender.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-11T21:10:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/l-imposture

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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