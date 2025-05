L’Impressionnisme, et après ? Représenter la nature aujourd’hui (cours d’Histoire de l’Art) – Salle interconsulaire Brioude, 28 mai 2025 14:30, Brioude.

Anne Muller, peintre et historienne de l’Art, propose d’octobre 2024 à mai 2025 une série de cours d’Histoire de l’Art sur le thème « Couleurs et Lumière ».



28/05/25 L’Impressionnisme, et après ? Représenter la nature aujourd’hui.

Salle interconsulaire Avenue Léon Blum

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 89 18 contact@annemuller.fr

English :

From October 2024 to May 2025, painter and art historian Anne Muller will be offering a series of Art History courses on the theme of « Colors and Light ».



05/28/25 Impressionism, and after? Representing nature today.

German :

Anne Muller, Malerin und Kunsthistorikerin, bietet von Oktober 2024 bis Mai 2025 eine Reihe von Kunstgeschichtskursen zum Thema « Farben und Licht » an.



28/05/25 Der Impressionismus, und was kommt danach? Die Natur heute darstellen.

Italiano :

Da ottobre 2024 a maggio 2025, la pittrice e storica dell’arte Anne Muller offrirà una serie di corsi di storia dell’arte sul tema « Colore e luce ».



28/05/25 Impressionismo e dopo? Rappresentare la natura oggi.

Espanol :

De octubre de 2024 a mayo de 2025, la pintora e historiadora del arte Anne Muller ofrecerá una serie de cursos de historia del arte sobre el tema « Color y luz ».



28/05/25 Impresionismo, ¿y después? Representar la naturaleza hoy.

