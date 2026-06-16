Montembœuf

L’imprévu festival

Montembœuf Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le festival L’Imprévu revient pour sa 26ème édition à Montemboeuf, proposant une programmation variée…

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Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

The L’Impr%E9vu festival returns for its 26%E8th edition in Montemboeuf, featuring a diverse lineup…

L’événement L’imprévu festival Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine