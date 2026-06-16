L’imprévu festival Montembœuf
L’imprévu festival Montembœuf vendredi 11 septembre 2026.
Montembœuf
L’imprévu festival
Montembœuf Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Le festival L’Imprévu revient pour sa 26ème édition à Montemboeuf, proposant une programmation variée…
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Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
The L’Impr%E9vu festival returns for its 26%E8th edition in Montemboeuf, featuring a diverse lineup…
L’événement L’imprévu festival Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine