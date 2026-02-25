L’IMPRÉVU SANS STRESS Montpellier

L’IMPRÉVU SANS STRESS

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

En présentiel ou en streaming avec le pass méditation ou le pass streaming.

La vie nous réserve souvent des surprises qui bousculent nos plans. Au lieu de réagir avec stress ou frustration, apprenez des méthodes simples pour garder un esprit souple et tranquille. Cette matinée vous offre des clés concrètes

Samedi 7 mars | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

En présentiel ou en streaming avec le pass méditation ou le pass streaming.

La vie nous réserve souvent des surprises qui bousculent nos plans. Au lieu de réagir avec stress ou frustration, apprenez des méthodes simples pour garder un esprit souple et tranquille. Cette matinée vous offre des clés concrètes pour transformer les imprévus en moments de sérénité.

Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler pour apaiser immédiatement l’esprit.

Cultiver la stabilité intérieure pour ne plus être déstabilisé par les imprévus.

Redonner du sens à vos réactions pour transformer chaque défi en une opportunité de calme.

Inscription Sur le site ou sur place (venir 10 min avant).

Coût 20€ (Normal) 18€ (Réduit) Inclus avec le Pass Mensuel ou le Pass Streaming

Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each session is different and complementary, for a progressive experience.

In person or streaming with the meditation pass or streaming pass.

Life often throws us surprises that upset our plans. Instead of reacting with stress or frustration, learn simple methods to keep your mind flexible and calm. This morning session offers you concrete keys

L’événement L’IMPRÉVU SANS STRESS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER