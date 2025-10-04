L’imprimerie à Évreux, une tradition quadri-centenaire Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale Évreux

L'imprimerie à Évreux, une tradition quadri-centenaire Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale Eure

Entrée gratuite

En 2025, Évreux célèbre le livre et la lecture. À cette occasion, la Bibliothèque patrimoniale propose, à travers une exposition, de (re)découvrir l’histoire de l’imprimerie.

De la création des premiers caractères mobiles en Asie aux nouvelles techniques développées par Gutenberg en Europe au XVe siècle, l’imprimerie constitue l’invention la plus marquante de l’histoire du livre. Bouleversant durablement la production, elle transforme la chaîne du livre, de leur diffusion à l’accès au savoir.

À l’instar d’autres villes françaises, Évreux est très tôt marquée par cette révolution. À travers les figures de quatre imprimeurs, l’exposition propose de retracer cette tradition en place depuis maintenant 400 ans. D’Antoine Le Marié, premier imprimeur installé au XVIe siècle, à la firme Hérissey,dernière grande firme locale à rayonnement national, découvrez l’évolution, l’impact et l’expansion de l’imprimerie à Évreux.

Médiathèque Rolland-Plaisance et Bibliothèque patrimoniale Allée des Soupirs, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0663331396 https://mediatheques.evreux.fr Un centre de documentation historique sur l’histoire d’Évreux et des patrimoines de la ville proposé par la Bibliothèque patrimoniale. Bus : Toutes les lignes – Arrêt Hôtel de Ville.

