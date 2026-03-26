L’impro en fête ! Spectacles d’improvisation théâtrale Nancy
L’impro en fête ! Spectacles d’improvisation théâtrale Nancy samedi 4 avril 2026.
L’impro en fête ! Spectacles d’improvisation théâtrale
47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-04 22:30:00
Date(s) :
2026-04-04
L’impro en fête ! -Spectacles d’improvisation théâtrale
En quatre mots 1 journée ; 3 spectacles !
Les troupes d’improvisation de la MJC Bazin ont le plaisir de se réunir afin de pour présenter une journée unique de 3 spectacles !
Au programme
18h30 | BANC
Un banc, silencieux en apparence, mais vibrant de récits.
20h15 | IMPRO30
Ils auront 45 minutes pour inventer 30 histoires. Relèveront ils le défi ?
21h30 | BANAL
L’épopée improvisée d’une vie planplan.
1 spectacle 6€ (5€ tarif solidaire)
3 spectacles 12€ (10€ tarif solidaire)
Buvette et restauration sur place.Tout public
6 .
47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 76 59 15
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English :
Improv celebrates! -Theatrical improv shows
In four words: 1 day; 3 shows!
The MJC Bazin improv troupes are delighted to get together to present a unique day of 3 shows!
On the program:
6.30pm | BENCH
A bench, seemingly silent, but vibrant with stories.
8:15pm | IMPRO30
They’ll have 45 minutes to come up with 30 stories. Will they rise to the challenge?
9:30pm | BANAL
The improvised epic of a flat life.
1 show 6? (5? solidarity rate)
3 shows 12? (10? solidarity rate)
Refreshments and catering on site.
L’événement L’impro en fête ! Spectacles d’improvisation théâtrale Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY
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