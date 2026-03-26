L’impro en fête ! Spectacles d’improvisation théâtrale

47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 18:30:00

fin : 2026-04-04 22:30:00

Date(s) :

2026-04-04

L’impro en fête ! -Spectacles d’improvisation théâtrale

En quatre mots 1 journée ; 3 spectacles !

Les troupes d’improvisation de la MJC Bazin ont le plaisir de se réunir afin de pour présenter une journée unique de 3 spectacles !

Au programme

18h30 | BANC

Un banc, silencieux en apparence, mais vibrant de récits.

20h15 | IMPRO30

Ils auront 45 minutes pour inventer 30 histoires. Relèveront ils le défi ?

21h30 | BANAL

L’épopée improvisée d’une vie planplan.

1 spectacle 6€ (5€ tarif solidaire)

3 spectacles 12€ (10€ tarif solidaire)

Buvette et restauration sur place.Tout public

6 .

47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 76 59 15

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English :

Improv celebrates! -Theatrical improv shows

In four words: 1 day; 3 shows!

The MJC Bazin improv troupes are delighted to get together to present a unique day of 3 shows!

On the program:

6.30pm | BENCH

A bench, seemingly silent, but vibrant with stories.

8:15pm | IMPRO30

They’ll have 45 minutes to come up with 30 stories. Will they rise to the challenge?

9:30pm | BANAL

The improvised epic of a flat life.

1 show 6? (5? solidarity rate)

3 shows 12? (10? solidarity rate)

Refreshments and catering on site.

L’événement L’impro en fête ! Spectacles d’improvisation théâtrale Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY