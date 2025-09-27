L’Impro qui court au strapontin 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

L’Impro qui court au strapontin

Samedi 27 septembre 2025 de 20h30 à 22h.

Samedi 18 octobre 2025 de 20h30 à 22h.

Samedi 15 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 9 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 7 mars 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 23 mai 2026 de 20h30 à 22h. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

C’est la rentrée et il est déjà temps de partir en voyage ! Laissez-vous emporter par le spectacle d’improvisation du Bruit Qui Court ! Un format cabaret complètement fou où seul l’instant dictera nos histoires !

Entendez-vous ce Bruit au loin ? Ce Bruit, c’est le Bruit Qui Court ! Embarquez avec nous dans sa course folle ! Nous partirons à 20h30 au théâtre du Strapontin puis nous voyagerons dans les mondes les plus extraordinaires où tout peut arriver ! Cela fait de nombreuses années que nous arpentons les terres de l’improvisation et il reste tant à découvrir ! À travers ses thèmes le public nous indique une direction puis ce sont les vents de l’instant présent qui nous emportent ! Vivez avec nous ces moments où l’inattendu, la surprise, l’imprévisible, bref la vie prend le dessus !



Qui ? Le Bruit Qui Court !



Quoi ? De l’impro de folie



Quand ? Les 27/09, 18/10, 15/11, 09/01, 07/03 et 23/05 à 20h30 !



(Attention, l’improvisation peut provoquer rires, sourires, tristesse et joie) .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s back-to-school time, and it’s already time to take a trip! Let yourself be carried away by the Bruit Qui Court improv show! A crazy cabaret format where only the moment dictates our stories!

German :

Es ist Schulbeginn und es ist bereits Zeit, auf Reisen zu gehen! Lassen Sie sich von der Improvisationsshow von Le Bruit Qui Court mitreißen! Ein völlig verrücktes Kabarettformat, bei dem nur der Augenblick unsere Geschichten diktieren wird!

Italiano :

Si torna a scuola ed è già tempo di fare un viaggio! Lasciatevi trasportare dallo spettacolo di improvvisazione Bruit Qui Court! Un format di cabaret completamente folle dove sarà solo il momento a dettare le nostre storie!

Espanol :

¡Es la vuelta al cole y ya es hora de hacer un viaje! ¡Déjese llevar por el espectáculo de improvisación Bruit Qui Court! ¡Un formato de cabaret completamente loco donde sólo el momento dictará nuestras historias!

