L’Impro qui Court au Strapontin Marseille 5e Arrondissement

Samedi 18 octobre 2025 de 20h30 à 22h. Théâtre Strapontin, 111 rue de l'Olivier, 13005 Marseille

Tarif : 5 – 5 – EUR

Le Bruit Qui Court revient pour un spectacle d’improvisation théâtrale toujours plus fou !

Entendez-vous ce Bruit au loin ? Ce Bruit, c’est le Bruit Qui Court ! Embarquez avec nous dans sa course folle ! Nous partirons à 20h30 au théâtre du Strapontin puis nous voyagerons dans les mondes les plus extraordinaires où tout peut arriver ! Cela fait de nombreuses années que nous arpentons les terres de l’improvisation et il reste tant à découvrir ! À travers ses thèmes le public nous indique une direction puis ce sont les vents de l’instant présent qui nous emportent ! Vivez avec nous ces moments où l’inattendu, la surprise, l’imprévisible, bref la vie prend le dessus !

Théâtre Strapontin, 111 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Bruit Qui Court returns for an even crazier theatrical improv show!

German :

Le Bruit Qui Court kehrt mit einer immer verrückteren Improvisationstheater-Show zurück!

Italiano :

Le Bruit Qui Court torna per uno spettacolo di improvvisazione teatrale ancora più folle!

Espanol :

Le Bruit Qui Court vuelve con un espectáculo de improvisación teatral aún más loco

