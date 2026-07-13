Informations pratiques

Perpezac-le-Noir

L’impro Tour

Salle Polyvalente Perpezac-le-Noir Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une première surprise pour cet été, petits et grands vont rire et s’amuser au rythme des improvisations !

En 1ère partie dès 18h, les Missions de Monsieur G.

Tarif unique 8 € Jeune public et familles.

Capitaine G débarque d’une autre galaxie pour recruter les enfants dans son équipage.

À travers des missions complètement improvisées, les enfants deviennent les véritables héros du spectacle.

– Participation du public

– Humour

– Imaginaire

– À partir de 4 ans

En 2e partie dès 21h, POINT G.

Tarif unique 10 € Tout public (à partir de 16 ans).

Un spectacle d’improvisation interactif où le public choisit les thèmes de la soirée.

Des histoires drôles, touchantes, absurdes ou totalement déjantées, créées en direct.

Chaque représentation est unique. .

Salle Polyvalente Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 cdf.perpezaclenoir@gmail.com

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English : L’impro Tour

L’événement L’impro Tour Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze